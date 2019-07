POL-ROW: -Polizeibericht

Polizeiinspektion Rotenburg

Zeven

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstörten unbekannte Täter die Seitenscheibe eines vor dem Wohnhaus an der Straße geparkten PKW und entwendeten daraus das Multifunktionslenkrad und die Mittelkonsole. Der Sachschaden an dem SUV der Marke BMW wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

Zeven

In den frühen Morgenstunden des 07.07.19 wurde der Zevener Polizei ein Unfall in der Straße Kronshusen gemeldet. Ein PKW sei durch einen Zaun gefahren, zwei Männer würden gerade versuchen den Wagen wieder flott zu bekommen. Die sofort zur Unfallstelle eilenden Beamten konnten zunächst nur einen der Fahrzeuginsassen feststellen. Der 29-jährige Mann aus Bad Oeynhausen stand unter Alkoholeinfluss, wollte zum Unfall aber nichts sagen. Nach Hinweisen von Zeugen konnte kurz darauf auch der zweite Fahrzeuginsasse, ein ebenfalls 29-jähriger Mann aus Selsingen, der sich in der Nähe versteckt hielt, gefunden werden. Auch dieser verweigerte die Angaben zum Unfallhergang. Aufgrund festgestellter Alkoholbeeinflussung wurde bei beiden eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Weiter wird wegen Unfallflucht und in einem Fall auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 1.500,- Euro.

A 1 - Heidenau

Ein leicht und ein schwer beschädigter PKW, sowie ein zerstörter Wohnwagen und eine verletzte Person sind das Resultat eines Auffahrunfalls auf der Hansalinie. Am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr befuhr ein Rentnerehepaar aus Osterholz-Scharmbeck mit seinem Wohnwagengespann die A 1 in Richtung Hamburg. Kurz hinter der Rastanlage Ostetal fuhr ein Geländewagen auf den Wohnwagen auf. Der aus dem Frankreichurlaub kommende, 65-jährige Fahrer aus Schleswig-Holstein war vermutlich eingenickt. Er prallte ungebremst auf das vorausfahrende Gespann, riss den Anhänger vom Zugfahrzeug ab und schleuderte diesen bis auf die zweite Überholspur. Seine auf dem Beifahrersitz schlafende, 65-jährige Mitfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 21.000,- Euro.

Bremervörde

Fast zeitgleich kam es auf der B 71 in Glinde ebenfalls zu einem Unfall aufgrund von Sekundenschlaf. Ein 27-jähriger Mann aus Bremervörde schlief ein und kam mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn. Ihm kam eine 41-jährige Frau aus Oerel entgegen. Sie konnte nicht mehr ausweichen, hatte jedoch Glück im Unglück. Die Fahrzeuge streiften sich lediglich, so dass beide mit dem Schrecken davonkamen. An den Fahrzeugen entstand dennoch ein Schaden von insgesamt ca. 9.000 Euro.

