POL-ROW: ++ Überraschung bei der Verkehrskontrolle - 23-jähriger Hamburger von Staatsanwaltschaft gesucht ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Überraschung bei der Verkehrskontrolle - 23-jähriger Hamburger von Staatsanwaltschaft gesucht

Elsdorf/A1. Am Donnerstagmorgen kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen einen 23-jährigen Mann aus Bremen auf dem Autohof Zeven/Elsdorf. Der junge Mann war den Beamten zuvor als Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz auf der Hansalinie A1 aufgefallen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich schnell heraus, dass die angebrachten Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Hamburg eigentlich für einen BMW Mini und nicht für den Mercedes-Benz ausgegeben sind. Wie der Bremer an die Kennzeichen gekommen ist, konnte bei der Kontrolle zunächst nicht geklärt werden. Nachermittlungen auf der Polizeiwache in Sittensen begründen aber den Verdacht, dass die Kennzeichen vermutlich im Raum Hamburg entwendet wurden. Fest steht aber, dass der Wagen zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht zugelassen, nicht versichert und somit auch nicht versteuert gewesen war. Weiterhin wurde am Kontrollort festgestellt, dass der Fahrzeugführer noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen ist und gegen ihn wegen diverser Verkehrsstraftaten aus der Vergangenheit eine Fahrerlaubnissperre angeordnet wurde. Zu allem Überfluss wurde der Mann auch noch wegen Betruges durch die Staatsanwaltschaft in Hamburg gesucht. Neben den begangenen Straftaten für die sich der Mann nun verantworten muss, erwartet ihn demnächst auch noch Post von der Staatsanwaltschaft Hamburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell