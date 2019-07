POL-ROW: ++ Fahndung nach Verkehrsrowdy - Polizei schnappt 37-jährigen Unfallfahrer nach stundenlanger Suche ++ Tagestripp unter Drogeneinwirkung ++ Unfall nach Sekundenschlaf ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Fahndung nach Verkehrsrowdy - Polizei schnappt 37-jährigen Unfallfahrer nach stundenlanger Suche

Sittensen/A1. Nach einer über mehrere Stunden dauernden Suche nach einem Unfallflüchtigen haben Beamte der Autobahnpolizei Sittensen am späten Dienstagnachmittag einen 37-jährigen Mann aus Hamburg im benachbarten Landkreis Harburg aufgreifen können. Kurz vor 14 Uhr war der Polizei eine Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung auf der Hansalinie A1 in Höhe der Rastanlage Grundbergsee gemeldet worden. Der Fahrer eines weißen BMW der 1er Reihe habe einen Autofahrer aus Osnabrück zunächst rechts überholt und dann auf 50 Stundenkilometer heruntergebremst. Bevor ihn die Autobahnpolizei aus dem Verkehr ziehen konnte, kam es gegen 14.10 Uhr zu einem Auffahrunfall durch den gesuchten Fahrer. Er war in Höhe Heidenau mit hoher Geschwindigkeit auf den vorausfahrenden Mercedes eines 27-jährigen Autofahrers aus Buxtehude aufgefahren. Der Mann aus dem Landkreis Stade zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Unfallverursacher versuchte mit seinem Wagen vom Unfallort zu flüchten. Zeugen konnten ihn jedoch auf dem Seitenstreifen der A1 ausbremsen und stoppen. Nun setzte der Fahrer seine Flucht zu Fuß fort. Er verschwand in einem angrenzenden Maisfeld. Die Polizei setzte bei der Suche nach ihm mehrere Streifenwagen und auch eine Drohne ein. Gegen 17 Uhr wurde die Fahndung zunächst erfolglos eingestellt. Eine Stunde später meldeten Anwohner der kleinen Ortschaft Birkenbüschen einen verdächtigen Mann. Er wurde von der Polizei als der gesuchte Unfallfahrer erkannt und festgenommen. Dabei leistete der 37-Jährige erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten. Der Hamburger stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Weil der Mann angab, ihn erst nach dem Unfall getrunken zu haben, wurden ihm zwei Blutproben abgenommen. Die Polizei hält es für möglich, dass der 37-Jährige noch weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Mitteilungen bitte an die Autobahnpolizei Sittensen unter Telefon 04282/594140.

Tagestripp unter Drogeneinwirkung

Sittensen/A1. Ein Tagestripp nach Amsterdam endete in der Nacht zum Mittwoch für drei junge Leute aus Schleswig-Holstein an einer Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen. Im Gespräch mit den Beamten berichtete der 26-jährige Fahrer von der Reise in die Niederlande, und dass er mit seinen Bekannten nun auf dem Weg nach Hause sei. Das wiederum veranlasste die Polizisten genau auf seine Fahrtüchtigkeit zu schauen. Ein Urintest zeigte, dass der Mann vor Fahrtantritt Marihuana geraucht haben dürfte. Er musste später eine Blutprobe abgeben. Bei den anderen Insassen, zwei 22-jährige Frauen, fand die Polizei ein paar Klemmbeutel mit Marihuana und einen mit Haschisch. Der 26-jährige Fahrer muss sich jetzt wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten. Gegen alle drei wird zudem wegen der Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Taschendieb bestiehlt 93-Jährige

Sittensen. Mehrere hundert Euro hat ein Taschendieb am Dienstagmittag einer 93-jährigen Frau in einem Discounter an der Stader Straße gestohlen. Die Dame war gegen 13.30 Uhr zum Einkaufen in dem Geschäft und hatte ihre Handtasche für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gelassen. Darauf hatte der Täter vermutlich gewartet. Er schnappte sich die Tasche mit Bargeld, Bankkarten und den Dokumenten der Seniorin.

An der Realschule - Diebstahl aus Informatik-Raum

Bremervörde. Unbekannte haben am Montag aus dem Informatik-Raum der Findorff-Realschule am Birkenweg mehrere elektronische Geräte gestohlen. Wie sich bei der Tatortaufnahme herausstellte, dürften die Täter zuvor ein Fenster geöffnet haben, um später auf diesem Weg in den verschlossenen Raum zu gelangen. Daraus nahmen sie einen Beamer, einen Bildschirm und ein Laptop mit.

Unfall nach Sekundenschlaf

Abbendorf. Bei einem Verkehrsunfall, vermutlich verursacht durch Sekundenschlaf, ist am Dienstagnachmittag ein 57-jähriger Autofahrer aus Rotenburg verletzt worden. Der Mann war gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 131 mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum mit einem Straßenbaum kollidiert. Er erlitt leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

