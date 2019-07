POL-ROW: ++ Polizei schnappt jungen Mann beim Diebstahl ++ Unfallflucht am Freibad - Polizei sucht Zeugen ++ Motorsense von der Ladefläche geklaut ++ Fahrräder aus Garage gestohlen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Polizei schnappt jungen Mann beim Diebstahl

Oerel. Beamte der Bremervörder Polizei haben in der Nacht zum Dienstag in der Dorfstraße einen jungen Mann geschnappt, der zuvor auf der Verkaufsfläche eines Autohauses in einen Opel eingedrungen war. Eine Zeugin hatte die Tat gegen 1.20 Uhr beobachtet und die Polizei verständigt. Eine Streifenbesatzung traf den Mann unter dem Auto liegend an. Auf den Vorwurf angesprochen, tischte der 19-Jährige aus dem Nordkreis den Beamten eine lustige Geschichte auf. Er sei mit seinem Fahrrad an dem Autohaus vorbeigekommen, als es plötzlich stark zu regnen begann. Der Mann habe in dem Wagen nur Schutz gesucht. Dort sei ihm der Gedanke gekommen, ein Autoradio der Marke Blaupunkt auszubauen. Während der Tat entdeckte der 19-Jährige eine Überwachungskamera am Autohaus. Er bekam Angst, dadurch identifiziert zu werden, riss das Gerät aus einer Verankerung und legte es in seinen Fahrradkorb. Als sich in diesem Moment ein Streifenwagen näherte, habe sich der Mann unter dem Auto versteckt. Dort fanden ihn die Beamten. Auf der Wache stellte sich heraus, dass der 19-Jährige alkoholisiert war. Um ihn auszunüchtern und weitere Taten zu verhindern, behielten ihn die Beamten bis zum Morgen im Polizeigewahrsam.

Unfallflucht am Freibad - Polizei sucht Zeugen

Sittensen. Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Samstag auf dem Parkplatz am Freibad in der Straße Am Waldbad ereignet hat, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr hatte eine Frau aus der Samtgemeinde Sittensen ihren blauen Mini Cooper in einer Parkbox am Wendeplatz angestellt. Als sie am Abend wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Kratzer daran fest. Demnach dürfte ein bislang noch unbekannter Autofahrer diese vermutlich beim Aussteigen verursacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04282/594140.

Motorsense von der Ladefläche geklaut

Zeven. Unbekannte haben am Montagvormittag zwischen 10 Uhr und 10.45 Uhr in der Straße Am Markt eine Motorsense gestohlen. In dieser Viertelstunde nahmen die Täter das orangefarbene Arbeitsgerät der Marke Stihl von der Ladefläche eines Pritschenwagens. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04281/93060 bei der Zevener Polizei.

89-Jähriger fällt nicht auf Trickdiebin herein

Bremervörde. Ein 89-jähriger Bremervörder hat am Montagabend in der Neuen Straße einen Trickdiebstahl an ihm selbst verhindern können. Der Mann war gegen 18.15 Uhr von einer angeblichen Spendensammlerin angesprochen worden. Bereitwillig zückte er sein Portemonnaie und wollte der Frau daraus einen 5-Euro-Schein geben. Geschickt verdeckte die Unbekannte die Geldbörse und zog schnell eine 50-Euro-Schein heraus. Sie hatte aber nicht mit der Geistesgegenwart des Senioren gerechnet. Reaktionsschnell schnappte er sich den gestohlenen Schein zurück. Als der 89-Jährige mit der Polizei drohte, ergriff die Diebin die Flucht. Sie wird als etwa 20 Jahre junge, schlanke Südosteuropäerin beschrieben. Die Unbekannte war mit 150 cm eher klein. Sie trug eine weiße Bluse und einen schwarzen Rock. Hinweise bitte an die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/99450.

Fahrräder aus Garage gestohlen

Zeven. Am vergangenen Wochenende, vermutlich in der Nacht zum Sonntag, haben Unbekannte im Kastanienweg zwei Fahrräder gestohlen. Das anthrazitfarbene Damenrad des Herstellers Dynamic vom Typ Belt SE und das schwarze Herren-Hollandrad der Marke Excelsior standen in einer unverschlossenen Garage. Die Polizei geht von einem Schaden von über eintausend Euro aus. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

Vandalismus an der Schule - Polizei sucht Zeugen

Heeslingen. Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes auf dem Gelände der Grundschule an der Kirchstraße ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie zerstörten Tische und Bänke, die dort vor kurzer Zeit von der Dorfjugend repariert und aufgestellt worden waren. Hinweise zur Ermittlung der Vandalen bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

82-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Hesedorf. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Auf der Loge/Landwehrdamm ist am Montagvormittag eine 82-jährige Radfahrerin aus Hesedorf verletzt worden. Eine 66-jährige Autofahrerin aus Berlin war gegen 9 Uhr mit ihrem Mercedes auf den Einmündungsbereich zugefahren und hatte die von rechts kommende Seniorin auf dem Rad vermutlich übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radlerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt im Krankenwagen in die OsteMed Klinik gebracht.

Unglückliches Rangiermanöver

Zeven. Bei einem unglücklichen Rangiermanöver in der Kirchhofsallee ist ein 54-jähriger Zevener am Montagnachmittag verletzt worden. Ein 44-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Zeven, hatte dort gegen 16.45 Uhr mit seinem Wagen rückwärts am Fahrbahnrand einparken wollen. Dabei fuhr er gegen den VW Golf des 54-Jährigen. Der Mann zog sich dabei eine leichte Verletzung an der Halswirbelsäule zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

