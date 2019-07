POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Auto fängt nach Auffahrunfall Feuer ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Hansalinie A1 - Auto fängt nach Auffahrunfall Feuer

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Auto fängt nach Auffahrunfall Feuer

SittensenA1. Viel Glück hatten am frühen Montagmorgen die Beteiligten eines Auffahrunfalls auf der Hansalinie in Fahrtrichtung Hamburg. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Schleswig-Holstein bei zähfließendem Verkehr mit seinem VW Bora auf einen vorausfahrenden Handwerker-Pritschenwagen auf. Nach dem Aufprall kam der VW direkt an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Ersthelfer zogen den verletzten Mann deshalb auf der Beifahrerseite aus dem Auto. Nach kurzer Rauchentwicklung ging der Wagen, in dem sich ein Gastank befand, in Flammen auf. Auf der Ladefläche des unfallbeteiligten Fiat Ducato eines Betriebes aus dem Raum Zeven hatten die Handwerker ebenfalls zwei Gasflaschen geladen. Die Feuerwehr aus Hollenstedt rückte mit 22 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen an, löschte den Brand und entschärfte die Gefahrenstelle. Seit den frühen Morgenstunden musste die A1 in Richtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt werden. Der verletzte Fahrer kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zur Höhe des Schadens können keine Angaben gemacht werden.

