POL-ROW: ++ 8-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt ++ Mann von vorbeifahrendem Schulbus angefahren - Polizei sucht Zeugen ++ Unbekannte stehlen Bienenvölker ++

8-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Lauenbrück. Bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße ist am Mittwochnachmittag ein 8-jähriger Radfahrer aus Lauenbrück schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Junge gegen 14 Uhr die Straße in Höhe der Einmündung Schülerweg an der dortigen Fußgängerampel mit seinem Rad überqueren wollen. Dabei wurde er vom Skoda einer 33-jährigen Autofahrerin aus der Samtgemeinde Fintel erfasst. Das verletzte Kind wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Bahnhofstraße gesperrt.

Mann von vorbeifahrendem Schulbus angefahren - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Am Mittwochnachmittag ist ein 51-jähriger Fußgänger im Bereich des Busbahnhofs an der Kanalstraße durch einen abbiegenden Schulbus verletzt worden. Der Mann war gegen 13.40 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt unterwegs, als der entgegenkommende Bus in die Bushaltekehre abbog. Dabei scherte das Heck so stark aus, dass es den Mann an seiner rechten Schulter traf. Möglicherweise hat der Busfahrer den Zusammenstoß nicht bemerkt und ist deshalb weitergefahren. Daher bitten die Unfallermittler der Zevener Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, unter Telefon 04281/93060 um sachdienliche Hinweise.

Unbekannte stehlen Bienenvölker

Brauel. In den zurückliegenden Wochen sind von einem Waldweg gegenüber dem Friedhofszugang am Osteweg Bienen gestohlen worden. Unbekannte nahmen 21 Bienenvölker und die dazugehörigen Kästen mit. Der Schaden beläuft sich auf über dreitausend Euro. Bislang fehlt von den Tätern jede Spur. Deshalb bittet die Zevener Polizei Zeugen, die den Abtransport gesehen oder Hinweise zu den Bienendieben haben, unter Telefon 04281/93060 um sachdienliche Hinweise.

Polizei sucht Tankbetrügerin

Grundbergsee/A1. Eine bislang noch unbekannte Tankbetrügerin hat am Dienstag an der Tankstelle der Rastanlage Grundbergsee-Nord an der Hansalinie A1 in Richtung Bremen ihr Fahrzeug betankt und ist dann, ohne zu bezahlen, weitergefahren. Die Frau fuhr gegen 17.30 Uhr mit einem schwarzen VW Polo vor. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen aus dem Landkreis Rotenburg angebracht, die unmittelbar zuvor in Hemsbünde von einem anderen Auto gestohlen worden sind. Mit dem Diesel im Tank machte sich die Betrügerin auf und davon. Sie wird als etwa 25 Jahre alte, 170 cm große Frau mit längeren, dunklen, hinten hochgebundenen Haaren beschrieben. Die Frau trug ein Herren-Sakko und eine Sonnenbrille. Die Unbekannte sei in Begleitung eines Mannes gewesen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Sottrum unter Telefon 04264/370190.

Junger Fahrer bei Wildunfall verletzt

Hemsbünde. Am frühen Mittwochmorgen ist ein 21-jähriger Autofahrer aus Visselhövede bei einem Wildunfall auf der Bundesstraße 440 verletzt worden. Der junge Mann kollidierte gegen 4 Uhr mit einem Damhirsch, der plötzlich seinen Weg kreuzte. Bei dem Zusammenstoß zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Citroen entstand ein Sachschaden von rund siebentausend Euro. Der angefahrene Hirsch verendet an der Unfallstelle.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Gnarrenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Hindenburgstraße sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 24-jähriger Fahrer eines Opel-Transporters hatte gegen 17 Uhr etwa in Höhe der Industriestraße nach links abbiegen wollen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Bremen stoppte mit seinem Ford hinter dem Transporter. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Gnarrenburg erkannte diese Situation vermutlich zu spät, fuhr auf den Ford auf und schob ihn auf den Transporter. Die Unfallverursacherin und der Mann im Ford wurden dabei leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro

