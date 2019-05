Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schulwegunfall

Ludwigshafen (ots)

Am 22.05.2019 gegen 7:57 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Bayernstraße/Kurfürstenstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Die beiden 11-jährigen Schülerinnen befanden sich auf dem Schulweg, als eine 48-jährige Autofahrerin aus Mannheim von der Bayernstraße nach links in Richtung Bürgermeister-Krafft-Platz abbog und hierbei die auf dem Fußgängerüberweg der Kurfürstenstraße querenden Schülerinnen übersah. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und den beiden Kindern, wodurch diese Schürfwunden davontrugen und durch hinzugezogene Rettungswagen in städtische Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Untersuchung verbracht wurden. Am PKW kam es zu keinem Schaden.

