Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kleinkraftradfahrerin angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 21.05.2019 gegen 15.30 Uhr fuhr eine 44-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad auf der Oggersheimer Straße in Richtung Oggersheim. Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekannter Autofahrer auf der Straße "Am Sportplatz" in Richtung Oggersheimer Straße. Als die 44-Jährige an der Einmündung der Straße "Am Sportplatz" geradeaus weiter fahren wollte, bog der Unbekannte rechts in die Oggersheimer Straße in Richtung Oggersheim ab und stieß mit der Kleinkraftradfahrerin zusammen. Die 44-Jährige stürzte und verletzte sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Autofahrer flüchtete in seinem blauen Audi. Wer den Unfall gesehen hat oder Angaben zu dem blauen Audi und dessen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



