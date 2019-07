Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Sozia fällt nach Reifenplatzer vom Motorrad ++ Anhänger brennt nach Reifenplatzer ++ Kollision mit Verkehrsberuhigung - 27-Jährige leicht verletzt ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Sozia fällt nach Reifenplatzer vom Motorrad

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Gyhum/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel ist am Donnerstagmittag ein 55-jähriger Motorradfahrer aus der Schweiz und auch seine 53-jährige Ehefrau als Sozia verletzt worden. Der Mann war gegen 13.15 Uhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 120 Stundenkilometern in Richtung Bremen unterwegs, als der Hinterreifen seiner Harley-Davidson platzte. Es gelang ihm zwar die Geschwindigkeit leicht herunterzubremsen, dabei geriet die schwere Maschine jedoch ins Schlingern. Die Sozia verlor den Halt hinter ihrem Ehemann und stürzte vom Motorrad auf die Fahrbahn. Kraftfahrer, die den Unfallhergang bemerkt hatten, bremsten ab und stellten ihre Sattelkraftzüge geistesgegenwärtig schräg vor die Frau, um sie vor dem nachfolgenden Verkehr zu schützen. Die 53-Jährige wurden mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in das Diakonieklinikum nach Rotenburg geflogen. Ihr Ehemann erlitt leichtere Verletzung und kam ebenfalls in das Krankenhaus. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn für etwa eine Stunde gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

Anhänger brennt nach Reifenplatzer

Minstedt. Am späten Donnerstagabend ist bei einem mit Heu beladenen Anhänger während der Fahrt auf der Kreisstraße 125 ein Reifen geplatzt. Dessen 20-jähriger Fahrer war gegen 23 Uhr mit einem Traktor und zwei Anhängern dahinter unterwegs. Nach etwa zwei Kilometern Fahrt bemerkte er den Schaden. Die Radnabe am Anhänger war mittlerweile in Brand geraten. Um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern, lud der junge Mann auf die Schnelle das Heu vom Anhänger. Die alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um den Rest. Bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme fiel auf, dass das landwirtschaftliche Gespann knapp drei Meter länger war, als erlaubt. Dafür wird sich der junge Mann verantworten müssen.

Kollision mit Verkehrsberuhigung - 27-Jährige leicht verletzt

Tiste. Bei einem Zusammenstoß mit einem zur Verkehrsberuhigung dienenden Schachtring ist am frühen Donnerstagmorgen eine 27-jährige Autofahrerin aus der Samtgemeinde Sittensen verletzt worden. Die Frau war gegen 5.30 Uhr mit ihrem Audi in der Kalber Straße zwischen Kalbe und Tiste unterwegs, als sie in Höhe der Straße Im Dorffeld gegen den Schacht fuhr. Von dort schleuderte der Wagen gegen einen Straßenbaum. Mit leichten Verletzungen kam die 27-Jährige in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall auf der A1

Kalbe/A1. Ein 49-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Sittensen ist am Donnerstagabend auf der Hansalinie A1 unter Alkoholeinwirkung auf einen vorausfahrenden Wagen aufgefahren. Der Mann war gegen 20.30 Uhr etwa zwei Kilometer vor der Rastanlage Ostetal in Richtung Bremen unterwegs, als er mit seinem Wagen auf den Nissan eines 41-jährigen Norwegers auffuhr. Im Auto des Skandinaviers befanden sich seine Frau und zwei Kinder. Alle blieben unverletzt. Die beiden Unfallbeteiligten fuhren mit den beschädigten Fahrzeugen noch bis zur Rastanlage. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro. Dort sollten die Personalien ausgetauscht werden. Als der Norweger die Polizei hinzurufen wollte, nahm der Unfallverursacher Reißaus. Eine Streifenbesatzung schaute bei ihm zu Hause vorbei und traf dort den gesuchten Fahrer und auch sein beschädigtes Fahrzeug. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 1,5 Promille an. Da der 49-Jährige angab, erst zu Hause etwas getrunken zu haben, musste er zwei Blutproben abgeben. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei auch.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell