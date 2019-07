Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kind läuft auf die Straße und verursacht Unfall - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Kind läuft auf die Straße und verursacht Unfall - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag in der Bahnhofstraße ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Zevener Polizei nach möglichen Augenzeugen. In Höhe des "Sun Grill" sei demnach gegen 12.30 Uhr ein Kind auf die Fahrbahn gelaufen. Eine Autofahrerin habe dem Kind ausweichen müssen und sei deshalb gegen zwei an der Straße geparkte Wagen gefahren. Angeblich haben Soldaten und Passanten den Unfall beobachtet. Sie werden gebeten sich zur Klärung des Unfallgeschehens unter Telefon 04281/93060 bei der Zevener Polizei zu melden.

