Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Betzdorf vom 28.07.2019

Betzdorf (ots)

Herdorf, Nacht auf den 28.07. Nach einem bereits vorangegangenen Einsatz wegen diverser Beleidigungen wurde die Polizei erneut nach Herdorf gerufen, weil dort eine 44-jährige Frau randalieren sollte. Aufgrund der Situation vor Ort sollte diese in Gewahrsam genommen werden, wobei sie erheblichen Widerstand leistete und einen Beamten leicht verletzte.

Rosenheim, Nacht auf den 28.07. Von der Rosenheimer Kirmes wurde eine Schlägerei zwischen bis zu 20 Personen gemeldet. Unter Hinzuziehung von Unterstützungskräften wurde der Einsatz wahrgenommen; letztlich war es zu mehreren wechselseitigen Körperverletzungsanzeigen zwischen Besuchern und Sicherheitsdienst gekommen.

Niederfischbach, Nacht auf den 28.07. Zunächst ging ein Notruf ein, in dem von dem randalierenden Vater die Rede war. Als der den Notruf bearbeitende Beamte durch Nachfragen versuchte den Sachverhalt zu verifizieren, wurde er von dem Anrufer in äußerster Form beleidigt. Auch bei dem Rückruf wurde der Beamte erneut beleidigt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Herdorf, 26./27.07. Die Eingangstür der DJK-Skihütte in Herdorf wurde gewaltsam aufgebrochen, so dass von einem Einbruchversuch ausgegangen wird. Die Tatzeit dürfte zwischen dem Abend des 26. und Morgen des 27.07. liegen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden!

Daaden-Biersdorf, 26.07. Zwischen etwa 18 und 22 Uhr wurde ein am Straßenrand geparkter Opel vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt (linker Außenspiegel); der Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Verursacher sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden.

Brachbach, 25.-27.07. Ein 41-Jähriger meldete zunächst der Polizei, dass er seine EC-Karte in einem Zigarettenautomaten habe stecken lassen, diese nun weg und damit laut seiner Kontoauszüge bereits diverse Male eingekauft worden sei. Durch weitere Ermittlungen und die aufmerksamen Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes in Mudersbach konnte der Tatverdächtige am 27.07. durch Beamte der PI Betzdorf angetroffen und dessen Personalien für das Strafverfahren festgestellt werden.

