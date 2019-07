Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 26.07.2019 Straßenverkehrsgefährdung

Eichen (ots)

Am 24.07.2019 gegen 23.45 Uhr warf ein bisher unbekannter Täter in Höhe der Brücke in Richtung Eichen einen faustgroßen, getrockneten Lehmklumpen gegen die Frontscheibe eines auf der B 256 aus Richtung Oberlahr kommenden PKW. Aufgrund des Aufpralls kam der Fahrzeugführer fast von der Straße ab.

