Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wallmenroth (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagnachmittag in Wallmenroth wurde ein 45-Jähriger Pkw Fahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Ein 36-Jähriger hatte mit einem Transporter die Bundesstraße 62 aus Richtung Wissen kommend befahren. Kurz vor Wallmenroth kommt der 36-Jährige ausgangs einer Linkskurve nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidiert mit dem entgegenkommenden Pkw des 45-Jährigen, welcher trotz Ausweichmanöver nach rechts den Unfall nicht mehr vermeiden konnte. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der 45-Jährige wurde vorsorglich in eine Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige war nach eigenen Angaben kurz eingeschlafen. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

