Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederdreisbach - Sachbeschädigungen im Freibad

Niederdreisbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang Unbekannte in das Freibad Niederdreisbach ein. Wie am Donnerstagmorgen festgestellt wurde, ist das Kinderbecken von den Unbekannten beschädigt worden. Eine Einlaufdüse wurde herausgerissen. Wäre der Schaden nicht festgestellt worden, hätten sich Kinder verletzen können. Das Becken musste bis zur Reparatur gesperrt werden.

In der Nacht zum heutigen Freitag wurde das Freibad bewacht. Die von der Aufsicht herbeigerufene Polizei konnte die Personalien von 20 Personen feststellen, welche sich unberechtigt im Freibad aufgehalten hatte. Gegen alle Personen wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Mit weiteren Kontrollen kann gerechnet werden.

