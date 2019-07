Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brachbach - Diebstahl eines Ortseingangschildes

Brachbach (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag bis zum vergangenen Dienstag ein Ortsschild der Gemeinde Brachbach. Das Schild stand am Ortseingang der Karl-Dressler-Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

