Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Geldspielautomaten entleert, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher verschafften sich am Montag durch ein Toilettenfenster gewaltsam Zugang zu einer Bar in der Kasernenstraße. Zwischen 1 Uhr und 12 Uhr brachen die Ganoven einen im Schankraum befindlichen Tresor auf und entnahmen daraus drei Schlüssel für in der Bar aufgestellte Geldspielautomaten. Mit den vorgefundenen Schlüsseln öffneten die Unbekannten die Spielgeräte. Von den Geldboxen der Automaten, samt Inhalt sowie den Dieben fehlt bisher jede Spur. Die Beamten des Polizeireviers Kehl ermitteln wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bitten unter der Telefonnummer 07851/893-0 um Hinweise.

/gü

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell