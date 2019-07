Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots)

Dienstag, 16.07.2019, 00:15 Uhr

Dienstagnacht kommt es in der Göttelmannstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-Jährige befährt die Göttelmannstraße und möchte an der Kreuzung bei grüner Ampel geradeaus in die Portlandstraße fahren. Ein 27-jähriger Fahrer kommt ihr entgegen und möchte an der Kreuzung nach links in den Heiligkreuzweg abbiegen. Auch für ihn zeigt die Ampel grün, jedoch ist die 31-Jährige vorfahrtsberechtigt. Es kommt zum Zusammenstoß. An beiden Autos entstehen Sachschäden. Das Auto der 31-Jährigen muss abgeschleppt werden. Der 27-Jährige ist zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

