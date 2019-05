Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand eines Fachwerkhauses (Bad Urach)

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Brand eines Fachwerkhauses

In der Nacht zum Dienstag ist es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der eng bebauten Bad Uracher Altstadt gekommen. Die Rettungskräfte wurden kurz nach zwei Uhr in die Chorstraße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des derzeit unbewohnten Fachwerkhauses bereits komplett in Flammen. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot von über 80 Wehrmännern vor Ort war, konnte ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und richtete für die Anwohner, die während den Löscharbeiten die angrenzenden Gebäude verlassen mussten, eine Betreuungsstelle ein. Nach ersten vagen Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 400.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die aufwendigen Löscharbeiten sind noch nicht (Stand 5 Uhr) vollständig abgeschlossen und dauern vermutlich bis in den Vormittag an. Insbesondere konnte das völlig zerstörte Dachgeschoss noch nicht nach möglichen Opfern abgesucht werden. Mit jetzigem Stand wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:



Timo Kirschmann, PvD - Tel. 07121 / 942 - 2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell