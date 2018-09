POL-PPRP: Falsches Überqueren eines Fußgängers verursacht Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) - Am späten Samstagabend wollte ein 69-jähriger Mann aus Berlin die Rheinuferstraße zu Fuß überqueren. Leider entschied er sich hierfür für die ungeeignete, da schlecht ausgeleuchtete, Stelle vor dem Zollhoftunnel, und nicht für die ca. 100 m entfernte Fußgängerampel. So lief der Mann von der Rheinschanzenpromenade in Richtung Grünanlage Henry-Roos-Passage und übersah den 46-jährigen Ludwigshäfener, der mit seinem PKW Lexus die Rheinuferstraße in Richtung Zollhoftunnel entlang fuhr. Der PKW-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht verhindern und es kam zur Kollision. Glücklicherweise wurde der Fußgänger nur leicht verletzt, er kam mit Prellungen und Platzwunde in ein nahgelegenes Krankenhaus. Gegen den Fußgänger wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, Ermittlungen wegen Fahrlässiger Körperverletzungen gegen den PKW-Fahrer wurden eingeleitet

