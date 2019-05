POL-RT: Verkehrsunfälle, Zigarettenautomaten gesprengt, Babyflaschen auf Herd vergessen, Kind machte Sonntagsausflug

Polizeipräsidium Reutlingen

Pfullingen (RT): Kleiner Junge machte Sonntagsausflug

Ein kleiner Junge hat am Sonntagvormittag auf seinem Tretroller einen Sonntagsausflug unternommen und nicht mehr zurückgefunden. Ein Anwohner der Marktstraße meldete kurz nach elf Uhr über Notruf, dass er einen Jungen bei sich hätte, der nicht mehr nach Hause finden würde. Vor Ort erzählte der Siebenjährige den Beamten, dass er lediglich eine Runde mit seinem Roller drehen wollte und sich dabei verfahren hätte. Die Polizisten konnten die Wohnadresse ermitteln und fuhren den Buben nach Hause. Der Vater hatte das Fehlen seines Filius bereits bemerkt und war schon auf der Suche nach ihm. Gegen 11.40 Uhr konnte die Familie wieder vereint werden. (ms)

Plochingen (ES): Fließenden Verkehr übersehen

Bei einem Verkehrsunfall in der Esslinger Straße sind am Sonntagabend zwei Personen verletzt und drei Pkw erheblich beschädigt worden. Gegen 20 Uhr bog eine 25 Jahre alte Fahrerin einer Mercedes C-Klasse von einem Grundstück auf die Fahrbahn in Richtung Stadtmitte ein und übersah hierbei eine in Richtung Altbach fahrende A-Klasse eines 19-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision drehte sich der Pkw der Unfallverursacherin um die eigene Achse und prallte noch gegen eine weitere, geparkte C-Klasse. Die 25-Jährige und eine 17 Jahre alte Mitfahrerin in der A-Klasse zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 40.000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin sowie die A-Klasse waren nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Esslinger Straße voll gesperrt werden. (mr)

Wendlingen (ES): Babyflaschen auf Herd vergessen

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Kapellenstraße zu einem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei geführt. Kurz nach 15 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus, nachdem der Rettungsleitstelle Rauch aus einer der Wohnungen gemeldet worden war. Wie sich in der Folge herausstellte, hatten die Bewohner offenbar Babyflaschen in einem Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd vergessen und die Wohnung kurzzeitig verlassen. Durch das angeschmorte Plastik war es anschließend zur Rauchentwicklung gekommen. Durch die Feuerwehr wurde der Topf vom Herd genommen und das Gebäude gründlich gelüftet. Da der 32 Jahre alte Wohnungseigentümer dem Rauch mehrere Minuten lang ausgesetzt war, wurde er vom Rettungsdienst zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Nennenswerter Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und fünf Rettungskräften im Einsatz. (mr)

Aichtal / Nürtingen (ES): Zigarettenautomaten gesprengt und aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Zwischen Samstag und Sonntag sind in Aichtal und Nürtingen insgesamt drei Zigarettenautomaten von einem oder mehreren Unbekannten gewaltsam geöffnet worden. In Aichtal-Aich wurde in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, zehn Uhr, ein Automat in der Straße Stockwiesen gesprengt. Auf die gleiche Art und Weise gelangten die Täter in der Alten Poststraße in Aichtal-Grötzingen an den Inhalt eines Zigarettenautomaten. Auch hier sprengten sie in der Nacht zum Sonntag, zwischen 23.20 Uhr und 09.15 Uhr, das Gehäuse.

Ob ein in der Walter-Rauch-Straße in Nürtingen aufgehebelter Zigarettenautomat mit den Taten in Aichtal in Verbindung steht, wird derzeit geprüft. Dieser Aufbruch wurde der Polizei am Sonntag, kurz nach 20 Uhr, gemeldet. In allen drei Fällen wurden Zigaretten und Bargeld entwendet. Der Wert des Diebesguts sowie die Höhe des Gesamtschadens stehen derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07022/9224-0 erbeten. (mr)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend an der Einmündung Fabrikstraße / Raiffeisenstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Ein 44-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit seinem Ford Galaxy auf Fabrikstraße von der Bonländer Hauptstraße herkommend unterwegs, als von links aus der Fabrikstraße ein silberner Mitsubishi Colt herausfuhr. Ohne auf den vorfahrtsberechtigten Ford zu achten, bog der Fahrer in die Fabrikstraße ein und krachte dabei in die hintere linke Fahrzeugseite des Galaxy. Während der Ford-Fahrer am Fahrbahnrand anhielt, wendete der Mitsubishi und fuhr über die Rainäckerstraße davon. Das unfallbeschädigte Fahrzeug konnte im Verlauf der nachfolgenden Ermittlungen in einer Tiefgarage verlassen festgestellt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer dauern an. Das Polizeirevier bittet Zeugen, denen zur genannten Zeit im Bereich der Rainäckerstraße, Hohe Straße, Mesnerwiesenstraße oder im Hörnlesweg der silberne Mitsubishi aufgefallen ist und die Angaben zu den Insassen machen können, sich zu melden. Der Wagen war im Frontbereich erheblich beschädigt, zudem fehlte an dem Mitsubishi das vordere Kennzeichen. Dieses war an der Unfallstelle liegengeblieben. Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

