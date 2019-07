Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dachstuhlbrand in Neuwied-Oberbieber

56566 Neuwied, ST Oberbieber (ots)

Durch die Rettungsleitstelle wurde der Polizeiinspektion Neuwied am frühen Samstagmorgen, 27.07.2019, 01:28 Uhr, ein Dachstuhlbrand in Neuwied-Oberbieber gemeldet. Zeitgleich mit der Feuerwehr traf die erste Streife der Polizeiinspektion Neuwied am Brandort in der Resedastraße ein. Es handelte sich um ein Einfamilienhaus, die drei dortigen Bewohner konnten wohlbehalten bereits außerhalb des Hauses angetroffen werden.

Der Brand war vermutlich auf dem Balkon der Dachgeschoßwohnung ausgebrochen und dann auf den Dachstuhl übergegriffen. Hierbei griffen die Flammen auch auf ein Klimagerät über, dass an der Fassade hing. Auf dem Dach angebrachte Solarpanele erschwerten die Löscharbeiten der 30 Feuerwehrleute der Löschzüge Oberbieber, Niederbieber-Segendorf und der Kernstadt Neuwied. Daher mußte der Dachstuhl von innen auf weitere Glut- und Brandnester untersucht werden.

Die Polizei schätzt nach ersten Ermittlungen den entstandenen Schaden auf ca. 20.000,- Euro.

