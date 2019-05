Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Großübung der Polizeidirektion Göttingen in Hoya und Landesbergen

Hoya/Landesbergen (ots)

Die Polizeidirektion Göttingen führt am heutigen Tag von 12 bis 18 Uhr in Hoya und Landesbergen gemeinsam mit den regionalen Rettungsdiensten und Feuerwehren eine Großübung durch. Das geübte Szenario beinhaltet die Bewältigung einer lebensbedrohlichen Einsatzlage mit einer Vielzahl verletzter Personen und das Vorgehen gegen mehrere Täter. Insgesamt sind 190 Einsatzkräfte der Polizei sowie von Rettungsdiensten und Feuerwehren unmittelbar beteiligt.

Übungsorte sind die Gelände der Firma "Smurfit Kappa" sowie der angrenzenden Bundesanstalt des Technischen Hilfswerks in Hoya sowie das Kraftwerksgelände der Firma "Statkraft Markets GmbH" in Landesbergen. Für den Zeitraum der Übung sind diese Örtlichkeiten für die Öffentlichkeit daher nicht bzw. nur eingeschränkt zugänglich. Zu Beeinträchtigungen des Individualverkehrs wird es dabei nicht kommen. Zudem wird bewusst auf Alarmfahrten verzichtet.

"Bei der Vorbereitung der Übung haben wir zwei Aspekte besonders berücksichtigt", erklärt Kriminaldirektor Andreas Tschirner, Übungsleiter und Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. "Oberste Priorität hatte natürlich die Gewährleistung einer realitätsnahen Übungssituation, die möglichst viele Aspekte eines Ernstfalls abbildet. Darüber hinaus war es uns jedoch auch wichtig, die Bevölkerung durch den Übungsablauf so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Mit der Durchführung auf nicht öffentlichem Gelände gelingt uns dies nahezu vollständig."

"Auf eine Einsatzlage dieser Dimension kann sich die Polizei nur durch regelmäßige, praktische Übungen vorbereiten.", betont auch Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen. "Daher haben wir die Durchführung entsprechender Großübungen in der Polizeidirektion Göttingen in unserer Strategie festgeschrieben. Dass wir die heutige Übung in dieser Form durchführen können, liegt nicht zuletzt an der Unterstützung der Unternehmen, deren Gelände wir nutzen dürfen. Dafür möchte ich diesen an dieser Stelle meinen Dank aussprechen. Selbiges gilt für die Polizeiakademie Niedersachsen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Darsteller wesentlich zur Realitätsnähe der Übung beitragen."

Die Einsatzfähigkeit der örtlichen Polizeidienststellen wird durch die Übung zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt, da die beteiligten Kräfte vollständig zu diesem Zweck hinzugezogen werden. Sollte es in der Region zu einem Notfall kommen, ist die Polizei daher gewohnt schnell und zuverlässig vor Ort.

