POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Straßenhaus vom 26. - 28.07.2019

Dierdorf (ots)

Fahrern unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Dierdorf - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Dierdorf, konnten bei einem 24 -jährigem Mann aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen drogentypische Beweisanzeichen festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte die Vermutung. Bei der Anschließenden Durchsuchung, konnte noch eine geringe Menge an Betäubungsmittel sichergestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus wird er sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

