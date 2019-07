Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Nicht weitergekommen

Bühl (ots)

Nachdem ein Unbekannter sich am Dienstag gegen 5 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in der Bühlertalstraße verschafft hatte, war an einer Türe im Inneren des Gebäudes kein Weiterkommen. Bei der anschließenden Flucht wurde die im Obergeschoss schlafende Anwohnerin wach und konnte aus dem Fenster sehen, wie eine männliche Person von normaler Statur in Richtung Johannesplatz flüchtete. /ma

