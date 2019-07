Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Alleinbeteiligt gestürzt

Haslach (ots)

Nach ersten Ermittlungen dürfte ein Fahrfehler die Ursache für den Sturz eines 22 Jahre alten Fahrradfahrers am Montagabend in der Hofstetter Straße gewesen sein. Der junge Zweiradlenker kam gegen 20:15 Uhr zu Fall und wurde dabei schwer verletzt. Er musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden.

