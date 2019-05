Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Zweiradfahrerin

Etgert (ots)

Die 17-jährige Unfallverursacherin befuhr die B 327 von Thalfang kommend in Richtung Morbach. Im Bereich der sogenannten Schalesbach verlor die Unfallverursacherin in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und stürzte. Die alleinbeteiligte Zweiradfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im Bereich von 500 Euro bewegen.

