Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der K80

Morbach (ots)

Am heutigen Montag ereignete sich gegen 17:25 Uhr auf der K80 zwischen Rapperath und Merscheid ein Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Personen. Der noch unbekannte Unfallverursacher, der Fahrer eines orangefarbenen Baustellenfahrzeugs mit Anhänger, überholte am Ende einer Geraden, vor einer unübersichtlichen Rechtskurve, einen Rollerfahrer. Ein ihm entgegenkommender PKW musste auf Grund des Überholmanövers eine Vollbremsung durchführen. Zwei Fahrer, die dem PKW folgten, erkannten die Situation zu spät und fuhren dem jeweils vorderen PKW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 EUR. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, der Notarzt, die Polizei Morbach sowie die Straßenmeisterei.

Die Polizei Morbach bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Baustellenfahrzeug sowie dem Rollerfahrer, die unter der Nummer 06533/93740 gegeben werden können.

