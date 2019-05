Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Birkenfeld (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Samstag, 25. Mai, zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Lidl in Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher flüchtete. Der noch unbekannt Unfallverursacher beschädigte beim Einparken kurioserweise zweimal einen schwarzen VW Polo, einmal an der Stoßstange hinten links und einmal am Kotflügel vorne links. Hierbei entstand am Polo ein Sachschaden von ca. 1.500,-EUR.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Ruf-Nummer 06782-9910.

