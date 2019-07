Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet, Totalschaden

Rastatt (ots)

Weil eine 40-jährige Opel-Fahrerin am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr in der Röttererbergstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw-Fahrers missachtete, kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß ein Totalschaden. Sie mussten anschließend abgeschleppt werden. Beide Personen blieben unverletzt, der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

