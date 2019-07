Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines neuwertigen Rollers

Altenkirchen (ots)

Im Zeitraum 27. bis 28.07.2019 entwendeten unbekannte Täter vor dem Anwesen der Bahnhofstraße 34 in Altenkirchen einen dort abgestellten Roller der Marke KSR Pandora in schwarzer Lackierung. Der Roller war zum Tatzeitpunkt in dem frei zugänglichen Innenhof abgestellt und mittels Lenkradschloss gesichert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Altenkirchen unter der Rufnummer 02681/946-0 entgegen.

