Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Godramsteiner Straße, 20.2.19, 15.50 Uhr Hund verursacht Unfall mit leicht verletzter Person

Landau (ots)

Ein herrenlos, streunender, etwa kniehoher Hund verursachte in Landau in der Godramsteiner Straße gestern Nachmittag (20.2.19, 15.50 Uhr) einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Hund lief zwischen zwei geparkten Pkw auf die Fahrbahn. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin wich dem Hund nach rechts aus und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Dieser wurde auf einen weiteren Pkw aufgeschoben. Der Airbag wurde hierdurch aktiviert und die 18-jährige Pkw-Fahrerin im Gesicht verletzt. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Hinweise zu dem Hund bzw. möglichen Hundehalter/-in bitte an die Polizei Landau unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

