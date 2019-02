Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Walsheim, Hainbachstraße, 20.2.19, 08.00-12.30 Uhr Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Walsheim (ots)

In Walsheim wurde am Mittwochmorgen (20.2.19, 8.00-12.30h) an einem geparkten Hundai die gesamte Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000.- geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Landau unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell