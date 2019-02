Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Auto aufgebrochen

Bellheim (ots)

Aus einem Auto in Bellheim wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Gegenstände unter anderem ein Laptop sowie eine Geldbörse gestohlen. Das Fahrzeug war vor dem Anwesen des Anzeigeerstatters In den Dornen abgestellt. Der bis dato unbekannte Täter hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen und gelangte hierdurch in den Fahrzeuginnenraum. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell