POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

1500 Euro Sachschaden verursachte am 12.06.2019 ein unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten Pkw. Der Citroen war zwischen 11.10 Uhr und 11.20 Uhr in der Oppauer Straße geparkt, als die Halterin des Citroens ein lauten Knall aus Richtung ihres geparkten Autos vernahm. An ihrem Citroen angekommen, stellte sie nur noch einen fremden Außenspiegel der Marke Toyota und Beschädigungen an ihrem Pkw fest. Vom Unfallverursacher fehlte jedoch jeder Spur.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

