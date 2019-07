Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Birken-Honigsessen - Einbruchsdiebstahl in Einkaufsmarkt

Birken-Hongisessen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 27.07.2019, 03:45 Uhr, wurde ein Einbruchsalarm für den Nahkauf-Einkaufsmarkt in Birken-Honigsessen in der Hauptstraße ausgelöst. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Eingangstüre mit einem Vorschlaghammer eingeschlagen worden war. Aus dem Inneren wurden mehrere hundert Zigarettenpackungen und Tabakpäckchen entwendet.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell