Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Fenster beschädigt Norderney - PKW zerkratzt Hinte - Versuchter Einbruch Norden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Norderney - Unfall Norderney - Verkehrskontrollen

Altkreis Norden (ots)

Hage - Fenster beschädigt: Zwischen Freitag, 19.07.2019, und Montag, 22.07.2019, 07.00 Uhr, wurden in Hage bei einem Rohbau eine Fensterscheibe und eine Terrassentür beschädigt. Unbekannte Täter hatten sich auf das Grundstück an der Hauptstraße begeben und vermutlich mit Steinen gegen die Glasscheiben geworfen. Diese wurden dadurch erheblich beschädigt, so dass ein Schaden in Höhe von ca. 3.000,- EUR entstand. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norderney - PKW zerkratzt: Ein PKW Mercedes wurde am Montag, 22.07.2019, in Norderney zerkratzt. Die Tat ereignete sich zwischen 15.00 Uhr und 16.15 Uhr, als das Fahrzeug auf dem Parkplatz bei der Oase, Am Leuchtturm, stand. Mit einem spitzen Gegenstand wurde der Lack beschädigt, so dass ein Schaden in Höhe von ca. 2.000,- EUR entstand. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norderney, 04932/92980, erbeten.

Hinte - Versuchter Einbruch: In der Nacht zu Dienstag, 23.07.2019, versuchten unbekannte Täter in eine Bäckerei in Hinte, Gewerbestraße, einzubrechen. Die Täter hebelten an einem Fenster, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Dies misslang ihnen jedoch, eventuell wurden sie bei ihrer Tathandlung gestört. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Am Sonntag, 21.07.2019, wurde in Norden, Am Markt, ein PKW Hyundai beschädigt. Das Fahrzeug stand zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr auf einem Parkstreifen vor dem Haus Nr. 63 und wurde in der Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

Norderney - Unfall: Zu einem Verkehrsunfall beim Penny-Markt in Norderney, Hafenstraße, kam es am Montag, 22.07.2019, gegen 17.00 Uhr. Der 55-jährige Fahrer eines VW Polo wollte vom Parkplatz in den fließenden Verkehr einfädeln. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mercedes, der von einer 27-jährigen Frau geführt wurde. Es bestehen Hinweise, dass die Mercedes-Fahrerin zu schnell unterwegs war und damit zum Unfall beigetragen hatte. Die Schadenshöhe wird auf 6.000,- EUR geschätzt.

Norderney - Verkehrskontrollen: In Norderney wurden in der vergangenen Woche, bis 22.07.2019, verstärkt Kontrollen des Straßenverkehrs durchgeführt. Dabei wurden Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder auch Alkohol standen. So wurde am Samstag, 20.07.2019, gegen 22.25 Uhr in der Hafenstraße ein Mercedes überprüft, dessen 45-jähriger Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,35 Promille. Samstag, den 20.07.2019, fuhr ein 20-jähriger gegen 23.00 Uhr in der Lippestraße mit seinem VW in eine Kontrolle. Die Überprüfung ergab, dass die Einnahme von Betäubungsmitteln nicht ausgeschlossen werden konnte. Am Sonntag, 21.07.2019, wurde um 04.50 Uhr ein 36-jähriger BMW-Fahrer auf der Bürgermeister-Lührs-Straße kontrolliert. Dieser hatte sein Fahrzeug ebenfalls unter Einfluss von Betäubungsmitteln gelenkt. Die polizeilich erforderlichen Maßnahmen wurden durchgeführt und entsprechende Anzeigen gefertigt.

