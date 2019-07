Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wiesmoor - Diebstahl: Am Montag, 22.07.2019, wurde in Wiesmoor von einem PKW-Anhänger ein Gitter entwendet. Der Anhänger stand zur Tatzeit, zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr, auf einer Grundstücksauffahrt in der Gladiolenstraße. Bei dem Gitter handelt es sich um eine Ladeflächenerhöhung, damit mehr Ladegut transportiert werden kann. Die Täter entwendeten davon das hintere Gitter. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Wiesmoor - Fahrzeug beschädigt: Unbekannte Täter zerkratzten am Samstag, 20.07.2019, in Wiesmoor einen Ford Mondeo und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von ca. 1.500,- EUR. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, auf dem Parkplatz beim Kaufhaus Behrens im Bereich der Schaufensterfront beim Parkplatz für gehbehinderte Verkehrsteilnehmer. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-ö215, erbeten.

Aurich - Fahrzeug übersehen: Auf der Leerer Landstraße (B72) in Aurich kam es am Montag, 22.07.2019, gegen 12.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die 20-jährige Fahrerin eines PKW Citroen wollte von einem Grundstück auf die Bundesstraße einbiegen und übersah dabei einen VW Golf, der in Richtung Innenstadt fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, der einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 9.500,- EUR zur Folge hatte.

Südbrookmerland - Unfallflucht: Auf dem Parkplatz bei Rossmann in Moordorf, Marktstraße, kam es am Montag, 22.07.2019, gegen 11.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei war beim Ausparken der Fahrer eines VW Golf gegen einen geparkten PKW Mercedes gefahren und hatte diesen beschädigt. Der Fahrer kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung und entfernte sich von der Unfallstelle. Im beschädigten Fahrzeug saß jedoch noch eine Person, die ein Foto vom Golf anfertigen konnte und dies der Polizei übermittelte. Diese ermittelte den 89-jährigen Verursacher. Dieser gab bei seiner ersten Befragung an, von dem Unfall nichts mitbekommen zu haben. Eine Strafanzeige wegen Unfallflucht wurde von der Polizei gefertigt.

