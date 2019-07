Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Sachbeschädigung

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Sachbeschädigung: Unbekannte Täter zerstachen in Wittmund an einem Opel Corsa alle vier Reifen. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit, zwischen Samstag, 20.07.2019, 16.00 Uhr, und Sonntag, 21.07.2019, 20.00 Uhr in der Bremer Straße. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

Esens - Diebstahl: Zwischen Samstag, 20.07.2019, 13.00 Uhr, und Sonntag, 21.07.2019, 12.00 Uhr, schraubten unbekannte Täter von einem PKW Smart alle vier hochwertigen Räder ab und entwendeten sie. Die anthrazitfarbenen Felgen sind von der Marke Brabus, Typ Monoblock Y, Breite vorn 205 und hinten 225. Im Gegenzug wurden einfache Smart-Felgen von den Tätern lose angebracht. Der Smart stand zur Tatzeit in Esens, im Birkenweg. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

