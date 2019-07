Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den Zeitraum Samstag/Sonntag, 20.07.2019 bis 21.07.2019

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Münkeboe - Blockhütte ausgebrannt

Zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz kam es am Samstag gegen 20:35 Uhr, als im Bereich der Deichhauser Straße ein Blockhaus brannte. Die ca. 4 x 4 Meter große Hütte brannte aus bislang unbekannter Ursache aus und hinterließ einen Schaden von ca. 3000,- Euro, Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Wiesmoor - Hauswand besprüht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Hauptstraße die Hauswand des dortigen Netto-Marktes an mehreren Stellen mit Farbe besprüht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wiesmoor unter 04944-9169110 in Verbindung zu setzen.

Ihlow - Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einem Wohnhaus der Friesenstraße zu einem Einbruch. Der Täter hebelte hierbei eine rückwärtige Terrassentür auf und begab sich in das Objekt. Vermutlich mit geringem Diebesgut verließ er das Objekt wieder in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen

Ihlow - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dieses Mal in der Gartenstraße, wurde versucht, die Tür zu einem Wohnhaus aufzuhebeln. Anschließend wurde ein kleines Fenster eingeschlagen, ein Zutritt ins Haus gelang nicht. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall mit verletzter Person

Am Samstag fuhr gegen 14:35 Uhr auf der Dornumer Straße ein 49-jähriger Auricher mit seinem Audi auf den verkehrsbedingt stehenden Mercedes einer 65-jährigen Frau aus Hage auf, deren Pkw durch die Aufprallwucht noch auf den vor ihr stehenden Peugeot einer 60-jährigen Urlauberin geschoben wurde. Während der Unfallverursacher leicht verletzt wurde, musste die 65-jährige Frau aus Hage stationär ins Auricher Krankenhaus verbracht werden. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf mindestens 6000,- Euro.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Körperverletzung und Sachbeschädigung

Am Rande des Ortsfestes in Hage zeigt eine 43-jährige Frau aus Osteel gegen Mitternacht Zivilcourage und will einen Streit zwischen jungen Leuten schlichten. Dabei verpasst ihr ein 20-jähriger Mann aus Hage eine Kopfnuss und verletzt sie dadurch leicht. Außerdem werden bei den Streitigkeiten zwei geparkte Autos beschädigt. Die herbeigerufene Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Hage - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter schlägt einem 19-jährigen alkoholisierten Mann aus Norden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, etwa gegen Mitternacht, in der Straße Baantjebur in Hage, mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Hage, Tel.: 04931-7151, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Norden- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eine 41-jährige Frau aus Norden befährt am Samstagabend gegen 21:15 Uhr mit einem Mercedes die Knyphausenstraße in Norden. Eine Streifenbesatzung der Polizei Norden kontrolliert das Fahrzeug und stellt fest, dass die Autofahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Radfahrer gegen Auto

Ein 78-jähriger Radfahrer aus Norden fährt am Samstagnachmitttag gegen 15:30 Uhr den Radweg an der Norddeicher Straße von Norddeich kommend in Richtung Norden. In Höhe der Straße Zum Bahnkolk will er die Straßenseite an der dortigen Querungshilfe wechseln und übersieht dabei eine in gleicher Richtung fahrende und vorfahrtberechtigte 59-jährige Autofahrerin aus Hage. Es kommt zu einem Zusammenstoß wodurch der Radfahrer stürzt und sich leicht verletzt.

Altkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus

Am Sonnabend brachen unbekannte Täter in Wiesede, in der Straße Am Buschhof in ein Wohnhaus ein. In der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr verschaffte sich die Täterschaft über ein Fenster Zutritt in das Wohnhaus und entwendete Bargeld. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wittmund (04462-9110).

Wittmund - Polizeibeamte beleidigt

Während ihres Streifenganges auf dem diesjährigen Bürgermarkt wurden am Samstagabend, gegen 22:20 Uhr, drei Polizeibeamte beleidigt. Ein 31-jähriger Wittmunder beleidigte die Beamten ohne erkennbaren Grund, als diese lediglich an ihm vorbeiliefen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund - Geschlagen und getreten

Am Sonnabend, gegen 23:40 Uhr, kam es auf dem Marktplatz in Wittmund während des Bürgermarkts zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als ein 15-jähriger Wittmunder den Streit schlichten wollte, wurde dieser von einem 17-jährigem Schortenser ins Gesicht geschlagen. Hierdurch ging er zu Boden, wobei der 17-jährige dann auf ihn eintrat. Der 15-jährige erlitt leichte Verletzungen, welche in einem Krankenhaus behandelt wurden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 17-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Wittmund - Pkw beschädigt

Bereits am Freitagabend, gegen 21:20 Uhr, kam es am Parkplatz des Krankenhauses in Wittmund zu einer Sachbeschädigung an einem blauen VW Polo. Aus einer Gruppe von ca. 6 Personen heraus wurde eine Flasche auf einen blauen Pkw geschlagen, sodass dieser beschädigt wurde. Die Täterschaft flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Ein Täter trug dabei ein weißes T-Shirt. Ein weiterer trug ein schwarz/rotes T-Shirt, eine dunkelgrüne Jacke und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462-9110 in Verbindung zu setzen.

Wittmund - Nach Körperverletzung angetrunken Auto gefahren

Am Sonntagmorgen, gegen 06:00 Uhr, kommt es im Fliederweg zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Im Rahmen dieser schubst und tritt ein 31-jähriger Burhafer zunächst seine 25-jährige Ehefrau. Als ein 24-jähriger Bekannter dazwischen gehen will, wird dieser durch den Burhafer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss daran entfernt sich der 31-jährige mit seinem Pkw von der Örtlichkeit, obwohl er alkoholisiert ist. Er kann kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Alcotest ergibt einen Wert von 0,8 Promille. Neben einem Strafverfahren wegen der Körperverletzungen wurde auch ein Ordungswidrigkeitenverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt gegen den 31-jährigen Burhafer eingeleitet.

