Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wohnungseinbruch

Bendorf/Rhein (ots)

Unbekannte Personen nutzen die Abwesenheit des Mieters einer Dachgeschosswohnung am Mi. 13.03.2019, zw. 20h-21h, in Bendorf/Rhein , Wiegandstraße, aus , um von Außen ein Dachfenster zu öffnen und sich so Zutritt zu den Wohnräumen zu verschaffen. Aus der Wohnung wurden 850,- Euro Bargeld entwendet. Des weiteren wurde eine SAT-Antenne abgebaut und mitgenommen. Die Tatverdächtigen benutzten vermutlich eine vor Ort befindliche Aluleiter um an das Dachfenster zu gelangen. Hinweise bitte an die PI Bendorf , 02622 - 9402 0.

