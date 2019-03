Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung der Polizeiinspektion Andernach zum schweren Verkehrsunfall in Mülheim-Kärlich vom 13.03.2019, 17:30 Uhr

Mülheim-Kärlich (ots)

Noch am Abend des 13.03.2019 wurde die Polizeiinspektion Andernach darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine 88-jährige Fahrzeuginsassin an den Folgen des Verkehrsunfalls verstorben ist.

