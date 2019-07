POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund und der Feuerwehr des Landkreises Aurich

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Traktor Am Freitagnachmittag, gegen 14:25 Uhr, kam es auf der Oldersumer Straße zwischen Simonswolde und Riepe zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Traktor-Fahrer. Mehrere Fahrzeuge fuhren in einer Kolonne hinter einem Traktor in Richtung Riepe. Ein 29-jähriger Emder scherte plötzlich aus der Kolonne aus und setzte mit seinem Pkw VW Golf zum Überholen an. Hierbei übersah er, dass ein 50-jähriger Traktorfahrer aus Ihlow nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte er den Pkw nach rechts, kollidierte dort aber zunächst mit dem Heuwender und im Anschluss mit der rechten Seite des Traktors. Der Pkw wurde durch den Aufprall nach rechts auf ein Feld geschleudert, überschlug sich einmal und kam nach etwa 50 Metern zum Stehen. Der Emder wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die insgesamt 50 alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Ihlowerfehn, Simonswolde, Riepe und Sandhorst wurde sofort eine Patientenrettung eingeleitet und der Verletzte zeitnah aus dem Pkw geborgen. Aufgrund der Schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, wurde er mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Westerstede geflogen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Die Oldersumer Straße wurde für etwa 3 Stunden gesperrt.

