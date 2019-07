Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - PKW beschädigt Norden - Verkaufswagen aufgebrochen Hage - Versuchter Automatenaufbruch Dornum - Kennzeichen gestohlen

Altkreis Norden (ots)

Norden - PKW beschädigt: In Norden, in der Klosterstraße, wurde in der Nacht zu Donnerstag, 18.07.2019, ein VW Passat beschädigt. Unbekannte Täter hatten dabei den linken Außenspiegel des Fahrzeuges abgetreten, wodurch auch die Karosserie dahinter beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norden - Verkaufswagen aufgebrochen: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag, 19.07.2019, einen Verkaufswagen auf. Dieser stand direkt am Strand, Strandstraße. Die Täter hatten gewaltsam die Vorderfront des Wagens aufgebrochen und danach die Kasse geöffnet. Diese war jedoch leer, so dass die Täter ohne Beute blieben. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Hage - Versuchter Automatenaufbruch: Unbekannte Täter versuchten in Hage einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Festgestellt wurde die Tat am Donnerstag, 18.07.2019, gegen 13.00 Uhr in Hage, Halbemonder Straße. Der Automat ist erheblich beschädigt. Offenbar erlangten die Täter kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Dornum - Kennzeichen gestohlen: Von einem PKW Peugeot bauten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag, 19.07.2019, die beiden Kennzeichen ab. Das Fahrzeug stand zu der Zeit in Dornum auf einem Grundstück der Ostfreesenstraat. Das Kennzeichen lautet NOR-GA 100. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

