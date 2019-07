Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 20.07.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Brand eines Papiercontainers Am späten Freitagnachmittag wurde durch unbekannte Täter ein Müllccontainer für Papierabfälle auf dem Gelände der Grundschule in der Ringstraße in Moordorf in Brand gesetzt. Durch eine aufmerksame 43-jährige Fahrradfahrerin aus Südbrookmerland wurde der Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Schuppen konnte durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiegboldsbur verhindert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, kam es zwischen einem 15-jährigen Mofa-Fahrer und einem 47-jährigen Pkw-Fahrer in der Teestraße in Aurich zu einem Verkehrsunfall. Der aus Ihlow stammende Mofa-Fahrer befuhr die Teestraße in Richtung Extumer Gaste. Der Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Dacia Logan die Extumer Gaste in Richtung Teestraße. An der Einmündung missachtete der Jugendliche die Vorfahrt des aus Hinte kommenden Pkw-Fahrers. Es kam zu einer Kollision, wobei beide Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Das Mofa war nicht mehr fahrbereit.

Südbrookmerland - Alkoholisierter Radfahrer gestürzt und verletzt Am Freitagabend befährt ein 70-jähriger Radfahrer den Radweg der Neuen Straße in Südbrookmerland. Vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums stürzte er und zog sich dabei Verletzungen im Hüftbereich zu. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert über 1,6 Promille. Nach einer ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus wurde dem aus Südbrookmerland stammenden Radfahrer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheit im Verkehr.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Fahren ohne Führerschein Eine 45-jährige Frau aus Upgant-Schott befährt am späten Freitagabend mit einem Ford Focus die Schottjer Straße. Im Rahmen einer Routinekontrolle stellen Beamte der Norder Polizei fest, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen sie und die ebenfalls 45-jährige Fahrzeughalterin aus Südbrookmerland wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Greetsiel - Fahren ohne Versicherungsschutz Am frühen Samstagmorgen kontrollieren Beamte der Norder Polizei eine 29-jährige Frau aus Pewsum, die mit ihrem Motorroller den Kloster-Appingen-Weg in Greetsiel befährt. Dabei wird festgestellt, dass kein Versicherungsschutz für den Roller besteht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Sonstiges Wirdum - Drohne über Wohngebiet Anwohner der Straße Treckpad in Wirdum bemerken am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, eine Drohne, die über ihre Wohnhäuser kreist. Weil sie sich dadurch beobachtet fühlen, verständigen sie die Polizei. Diese konnte den 45-jährigen 'Piloten' ausfindig machen und mögliche Datenträger der Drohne sicherstellen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

