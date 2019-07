Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Diebstahl

Altkreis Aurich (ots)

Südbrookmerland - Diebstahl: In der Nacht zu Montag, 22.07.2019, begaben sich unbekannte Täter in Victorbur, Lengertweg, in einen unverschlossenen Schuppen. Dort entwendeten sie diverse Gerätschaften. Darunter waren eine orangefarbene Kettensäge der Marke Husqvarna, eine rote Kettensäge der Marke Hecht, ein schwarzer Laubbläser mit Rückentragegeschirr der Marke McCulloch, eine blaue Wasserwaage (ca. 60 cm lang). Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

