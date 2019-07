Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Wohnungsbrand in Braak

Holzminden (ots)

Am 11.07.2019, wurde der Polizei um 22.09 Uhr ein Brand mit starker Rauchentwicklung in einem älteren Mehrfamilienhaus in Braak gemeldet. Der Brand konnte in der Nacht durch die Feuerwehren aus Braak, Stadtoldendorf, Deensen, Hellental, Merxhausen und Heinade unter Kontrolle gebracht werden.

Vom Brand betroffen war ein Zimmer in einem Anbau des Gebäudes. In diesem Zimmer mussten durch die Feuerwehr sämtliche Möbel und Einrichtungsgegenstände aus dem Fenster geworfen und vor dem Haus gelöscht werden.

Die Mieterin der Wohnung eine 67jährige Frau konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Aufgrund des Brandschadens und der starken Rauchentwicklung kann sie ihre Wohnung allerdings zunächst nicht weitere bewohnen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Brandermittler des Polizeikommissariats Holzminden haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Möglich erscheint eine Ursache aufgrund eines technischen Defektes, aber auch eine Brandstiftung kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Holzminden

Telefon: 05531/958-125

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell