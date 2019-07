Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Bild-Infos

Download

Bad Pyrmont (ots)

Am 11.07.2019, gegen 17.05 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 1 in der Ortsdurchfahrt Groß Berkel zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Eine 52-jährige Frau aus Horn-Bad Meinberg war vermutlich infolge Sekundenschlafes mit ihrem Pkw Opel Meriva nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und war gegen einen dort parkenden VW Passat gefahren. Der Passat wurde hinten links erheblich beschädigt, selbst der Reifen war platt. Der Opel wurde vorne rechts beschädigt, unter anderem stand das Vorderrad quer. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurden keine Beeinträchtigungen durch Alkohol oder ähnliches festgestellt. Jedoch litt die Frau unter chronischer Müdigkeit und räumte ein, zuvor sehr schlecht geschlafen zu haben. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden. Der angereiste Krankenwagen wurde nicht benötigt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde dennoch eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Müdigkeit gefertigt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell