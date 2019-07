Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verdächtige Klopfgeräusche im LKW-Anhänger - Bundespolizei stellt 4 Personen auf Ladefläche fest

Aachen (ots)

Am Freitagmorgen hat ein LKW-Fahrer auf der BAB 44 verdächtige Klopfgeräusche auf seinem LKW wahrgenommen. Daraufhin fuhr er auf den Rastplatz Aachen-Lichtenbusch (deutsche Seite) und verständigte die Polizei. Diese verständigte sofort die Leistelle der Bundespolizei, die einen Streifenwagen in Richtung Aachen-Lichtenbusch entsandte. Hier öffneten sie mit dem LKW-Fahrer die Ladefläche des Aufliegers und befreiten 4 Eritreer im Alter von 18 - 31 Jahren aus ihrer misslichen Lage. Es handelte sich dabei um eine Frau und 3 Männer. Sie wurden zum Bundespolizeirevier nach Eschweiler verbracht. Nach ersten Befragungen hat der Fahrer mit seinem LKW auf einem Rastplatz in Belgien übernachtet. Sie müssen dann die Gunst der Stunde ausgenutzt haben, um auf die Ladefläche des LKW zu gelangen. Sie wurden wegen der unerlaubten Einreise beanzeigt. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern zurzeit noch an.

