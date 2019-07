Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 22-Jähriger würgt Restaurantmitarbeiterin - Bundespolizei ermittelt gegen renitenten Mann

Essen - Duisburg (ots)

Ein 22-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger soll gestern Mittag (04. Juli) unvermittelt eine Mitarbeiterin eines Schnellrestaurants im Essener Hauptbahnhof angegriffen und gewürgt haben. Bundespolizisten nahmen den Mann fest.

Nach Angaben der 34-jährigen Restaurantmitarbeiterin aus Duisburg, soll der 22-Jährige sich gegen 13:00 Uhr in dem Schnellrestaurant aufgehalten haben. Grundlos und unvermittelt soll er die Frau erst gegen ihre Schulter geschlagen und sie anschließend mit beiden Händen am Hals gewürgt haben. Daraufhin sei die Duisburgerin in das Büro des Restaurants geflüchtet. Dabei hätte sie der Mazedonier verfolgt und sie erneut in dem Büro angegriffen.

Sicherheitsdienstmitarbeiter überwältigten den Mann und übergaben ihn der Bundespolizei. Dabei baute sich der 22-Jährige bedrohlich vor den Einsatzkräften auf, so dass diese von einem Angriff ausgingen. Daraufhin wurde der in Essen wohnhafte Mann fixiert und anschließend gefesselt und zur Wache gebracht. Ein Motiv für das Handeln des Mannes konnte nicht ermittelt werden.

Die Bundespolizei ordnete die Videosicherung aus dem Restaurant an und leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 22-jährigen Mann ein.

Das Opfer des Mannes erlitt durch die Angriffe Verletzungen am Hals und Schulter.

