Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Koblenz (ots)

Schwere Verletzungen im Kopf- bzw. Gesichtsbereich erlitt ein 28-jähriger Koblenzer bei einer Auseinandersetzung am Samstagmorgen, gegen 03:10 Uhr, in der Koblenzer Altstadt.

Hier hielt sich der Geschädigte zunächst mit Freunden in einer Gaststätte in der Burgstraße auf. Bei einem kurzweiligen Aufenthalt vor der Gaststätte wurde der Geschädigte dann aus nicht bekannten Gründen von einem erheblich alkoholisierten 34-jährigen Tatverdächtigen mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Die hierdurch erlittenen Verletzungen mussten in der Folge operativ versorgt werden. Aufgrund der Zeugenaussagen konnte der Tatverdächtige durch die eingesetzten Polizeikräften in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Der Beschuldige, der über erhebliche und auch einschlägige Vorerkenntnisse verfügte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz noch am Samstag dem zuständigen Ermittlungsrichter beim AG Koblenz vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

